Культура

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В Липецке перенесли День Земли

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#парк #экология
В Липецке перенесли День Земли

Из-за плохой погоды.

В Парке Победы не состоялся "День Земли". Праздник планировался на 22 апреля, но из-за похолодания его отменили, испугавшись за здоровье юных артистов.

Как сообщает администрация парка, часть мероприятия перенесли на 29 апреля. Гостей ждут в 15:30. В рамках мероприятия в парке состоится награждение победителей конкурса "Подари новую жизнь" . 
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#парк #экология

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