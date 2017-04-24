В Липецке перенесли День Земли

Из-за плохой погоды.

В Парке Победы не состоялся "День Земли". Праздник планировался на 22 апреля, но из-за похолодания его отменили, испугавшись за здоровье юных артистов.



Как сообщает администрация парка, часть мероприятия перенесли на 29 апреля. Гостей ждут в 15:30. В рамках мероприятия в парке состоится награждение победителей конкурса "Подари новую жизнь" .