Липецкая область развивает туризм в Чечне

Какой – не уточняется. Но награды за развитие туризма в Чеченской Республике липчане удостоились

Напомним, три десятка липецких коммерсантов побывали на минувшей неделе в Чеченской Республике. Липчан интересовало сотрудничество с некогда мятежной Республикой в области туризма, а также градостроения и архитектуры.

Липецкая делегация приняла участие в гастрономическом фестивале «Шашлык-Машлык». Из липецкой гастрономии в Грозном была представлена продукция данковских сыроделов.

Визит делегации липецких коммерсантов в Чеченскую Республику завершился награждением "За вклад в развитие туризма в Чеченской Республике", сообщает chechnyatoday.com. Как еще, кроме участия в первом и единственном пока гастрономическом фестивале в столице Чечни Липецкая область участвует в развитии туризма в Чечне – не сообщается. Хотя, не секрет, что в восстановлении Чеченской республики принимали участие липецкие строители, и фонтаны в Грозном и других городах Республики также строили липчане.

Фото: www.instagram.com/chechnya_lipetsk