Общество

вчера, 15:24

Липецкая область развивает туризм в Чечне

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#туризм #Чечня
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Липецкая область развивает туризм в Чечне

Какой – не уточняется. Но награды за развитие туризма в Чеченской Республике липчане удостоились

Напомним, три десятка липецких коммерсантов побывали на минувшей неделе в Чеченской Республике. Липчан интересовало сотрудничество с некогда мятежной Республикой в области туризма, а также градостроения и архитектуры.

Липецкая делегация приняла участие в гастрономическом фестивале «Шашлык-Машлык». Из липецкой гастрономии в Грозном была представлена продукция данковских сыроделов.

Визит делегации липецких коммерсантов в Чеченскую Республику завершился награждением  "За вклад в развитие туризма в Чеченской Республике", сообщает chechnyatoday.com.  Как еще, кроме участия в первом и единственном пока гастрономическом фестивале в столице Чечни Липецкая область участвует в развитии туризма в Чечне – не сообщается. Хотя, не секрет, что в восстановлении Чеченской республики принимали участие липецкие строители, и фонтаны в Грозном и других городах Республики также строили липчане.

Фото: www.instagram.com/chechnya_lipetsk

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#туризм #Чечня
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Комментарии (14)

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mygorod48.ru\curochkinruslan

сегодня, 02:34
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
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давай валинах..

сегодня, 00:57
Липчанин, слышь, ты лучше вали сам к этим зверям басурманским!
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!

сегодня, 00:56
Хохленок индезит, зато там бородатые черти любят жарить в сракатан мгеровских пидарасов, они их зовут "говорящий ишяк"
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Бывал там

вчера, 22:30
Если честно ну да красиво но делать там нечего.
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с

вчера, 22:28
Всех наших липецких чинуш обязать отдыхать только в Чечне!!! А вообще не знаю ни одного человека, кто по доброй воле поехал бы туда туристом))))
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Хохленок индезит

вчера, 19:30
Мне туда нельзя. Потому что бандеровских последователей сварят в шурпе
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Липчанин

вчера, 19:08
Предлагаю присоединить Липецкую область к Чечне!! Там и автоналог с осаго копеечные (за машину мощностью , л.с. налог 2-3 тыщ.р. в год), и чисто все. Нет пивнух, да и алкоголь продается с 9 до 10 утра, да и то редко где. Женщины не матерятся, не курят и не бухают. Праздники какие вкусные проходят, ну что вы липчане, не ужели не хотите так жить?
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Вам там быстро

вчера, 18:46
Воровать там нельзя башку быстро оторвут.
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гость

вчера, 18:34
У себя все в полном дерьме ,все развалили, теперь за Чечню взялись! Чеченцы,будьте повнимательнее к липецким жуликам!
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Боцман

вчера, 17:58
А в середине фотки- мужик или тетка ?
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