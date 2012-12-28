В России
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34 минуты назад
Из посольства Турции в Москве эвакуировали 20 человек из-за пожара
Инцидент произошел по адресу 7-й Ростовский переулок, дом 12. По предварительным данным, очаг возгорания находился в административном здании, где размещались служебные помещения и квартиры сотрудников дипмиссии.
"Предварительно, произошло возгорание в административном здании на территории посольства Турции", – пояснил собеседник агентства.
Площадь пожара составила около одного квадратного метра. Еще до прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало.
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