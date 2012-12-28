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В мире
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23 минуты назад
10 человек погибли при взрыве в школе в Афганистане
"В результате взрыва, произошедшего недалеко от школы в восточной афганской провинции Кунар, погибли по меньшей мере 10 человек, еще 110 получили ранения. Взрыв прогремел в субботу утром в районе Андар Сир города Асадабад, административного центра провинции", - заявил он в эфире афганского телеканала Tolo.
Предварительной причиной взрыва взрыва стала детонация самодельного взрывного устройства на складе рядом со средней школой в районе Андар-э-Сир города Кунар. Эта взрывчатка, как уточняется, предназначалась для горных работ.
Журналисты добавляют, что большинство пострадавших доставили в районную больницу Нангархара, состояние четверых критическое. Взрыв повредил и соседние дома.
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