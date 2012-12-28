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В России
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46 минут назад
В Химках произошел крупный пожар на складе
"Площадь пожара увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Происходят взрывы газовых баллонов. Тушение ведется с соблюдением требований техники безопасности", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 80 человек и 28 единиц техники. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой.
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