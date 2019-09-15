Общество

13 минут назад

В Липецке выбросили несколько коробок хлеба и булок в мусор

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#мусор #хлеб #продукты
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В Липецке выбросили несколько коробок хлеба и булок в мусор

Подовый хлеб, булки-батоны обнаружил липчанин на мусорной площадке в 23 микрорайоне

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В редакцию GOROD48 липчанин Антон прислал видео. Житель 23-го микрорайона снял мусорку неподалеку от дома №30, по 60 лет СССР. Во дворе дома известного ритейла на мусорную площадку вынесли несколько коробок и пакетов хлеба и булок. Антон пощупал хлеб – он оказался мягким.

Как известно, магазины, дабы избежать отравлений, просрочку выбрасывают. За таким товаром идет настоящая охота и у мусорок у магазинов можно встретить людей – охотников за просрочкой.  Многие торговые сети оборудовали собственные закрытые мусорные площадки, дабы избегать скандалов и позорного явления – копошащихся в мусорных баках людей. В данном случае хлеб выбросили не в мусорные баки, а аккуратно поставили в ящиках на мусорной площадке. В самом этом факте в наше сытое время ничего сверхъестественного нет, но выглядит подобное кощунственно, особенно по отношению к старшим поколениям, на долю которых выпали голод и лишения военного и послевоенного времени. Кстати, в Липецкой области проживает 71 житель блокадного Ленинграда, оставшиеся в нашем регионе после эвакуации. 


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#мусор #хлеб #продукты
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Комментарии (5)

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ВВ

1 минуту назад
это-не хлеб , там мука из кормовой пшеницы 4 кат . +добавки....Его даже куры не клюют...
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Animal planet.

3 минуты назад
Хотя какой хлеб делает Лимак,его только на мусорку.
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Animal planet.

4 минуты назад
Конченные,ну можно же в приют животным отдать.
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ой ой ой

4 минуты назад
Хлеб на муссор. Да это кощунство. Нужно что то думать. Ставить коробки в специально отведенном месте. Но только не на муссор.
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Перри Мейсон

6 минут назад
Звериный оскал капитализма во всей красе...
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