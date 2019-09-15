В Липецке выбросили несколько коробок хлеба и булок в мусор

Подовый хлеб, булки-батоны обнаружил липчанин на мусорной площадке в 23 микрорайоне

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В редакцию GOROD48 липчанин Антон прислал видео. Житель 23-го микрорайона снял мусорку неподалеку от дома №30, по 60 лет СССР. Во дворе дома известного ритейла на мусорную площадку вынесли несколько коробок и пакетов хлеба и булок. Антон пощупал хлеб – он оказался мягким.



Как известно, магазины, дабы избежать отравлений, просрочку выбрасывают. За таким товаром идет настоящая охота и у мусорок у магазинов можно встретить людей – охотников за просрочкой. Многие торговые сети оборудовали собственные закрытые мусорные площадки, дабы избегать скандалов и позорного явления – копошащихся в мусорных баках людей. В данном случае хлеб выбросили не в мусорные баки, а аккуратно поставили в ящиках на мусорной площадке. В самом этом факте в наше сытое время ничего сверхъестественного нет, но выглядит подобное кощунственно, особенно по отношению к старшим поколениям, на долю которых выпали голод и лишения военного и послевоенного времени. Кстати, в Липецкой области проживает 71 житель блокадного Ленинграда, оставшиеся в нашем регионе после эвакуации.





