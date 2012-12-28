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Экономика
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сегодня, 16:00
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Бензин продолжил дорожать в Липецкой области
Стояли на месте лишь цены на бензин премиальной марки.
Цена на бензин за последнюю отчётную неделю выросла на 29 копеек — 71,73 рубля за литр против 71,44 рубля неделей ранее. Так, стоимость бензина АИ-92 выросла на 25 копеек, с 67,99 рубля до 68,24 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 33 копейки, с 73,94 рубля до 74,27 рубля. На прежнем уровне остались цены на бензин АИ-98 (98,30 рубля). Цены на дизельное топливо повысились на 40 копеек, его стоимость составила 80,63 рубля за литр (неделей ранее — 80,23 рубля).
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