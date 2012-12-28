Сегодня в Липецке: женщинам срочно пройти чек-ап, липчан уже начали заставлять работать больше – в чём нюанс
В Липецкой области запретили продажу вейпов: внесённый губернатором законопроект одобрили депутаты
Двое приятелей украли из дома пенсионерки самовар, крупы и даже носки: одного уже посадили на два года
В Липецке заочно вынесли приговор сожитетелям, собравших с вкладчиков «Капитал Инвест» более 1,2 миллиарда рублей
Общество
1017
сегодня, 16:00
3
В двух квартирах нет отопления вовсе, ещё в двух — частично
Липчане мёрзнут в старой двухэтажке на улице Гагарина.
«В двух квартирах полностью отсутствует отопление. Ещё в двух квартирах нет отопления частично. Управляющая компания сначала игнорировала наши заявки, теперь перекладывает ответственность на „РИР-Энерго“. В квартирах 16–17 градусов. Нами были написаны жалобы во все инстанции, но никто нам так и не помогает», — пожаловались жильцы дома.
В управляющей компании «Рубин» GOROD48 пояснили, что внутренняя система отопления дома нуждается в ремонте. Но в здании не работают задвижки — отключить систему для ремонта не получается. Поэтому коммунальщики договорились на завтра с «РИР-Энерго» о том, что энергетики отключат определённый участок (больший, чем требуется для ремонта). Это позволит УК заменить старую задвижку. После чего компания займётся ремонтом трубы. В управляющей компании предположили, что все работы успеют завершить 27 ноября.
0
1
9
1
2
Комментарии (3)