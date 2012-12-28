Липчане мёрзнут в старой двухэтажке на улице Гагарина.

Часть жильцов дома № 90 на улице Гагарина замерзает с начала отопительного сезона.«В двух квартирах полностью отсутствует отопление. Ещё в двух квартирах нет отопления частично. Управляющая компания сначала игнорировала наши заявки, теперь перекладывает ответственность на „РИР-Энерго“. В квартирах 16–17 градусов. Нами были написаны жалобы во все инстанции, но никто нам так и не помогает», — пожаловались жильцы дома.В управляющей компании «Рубин» GOROD48 пояснили, что внутренняя система отопления дома нуждается в ремонте. Но в здании не работают задвижки — отключить систему для ремонта не получается. Поэтому коммунальщики договорились на завтра с «РИР-Энерго» о том, что энергетики отключат определённый участок (больший, чем требуется для ремонта). Это позволит УК заменить старую задвижку. После чего компания займётся ремонтом трубы. В управляющей компании предположили, что все работы успеют завершить 27 ноября.