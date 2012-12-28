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Происшествия
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сегодня, 15:54
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Посетитель обчистил кафе: дело о краже акустической системы и ноутбука ушло в суд
Мужчина предусмотрительно удалил записи с камер наблюдения — но их удалось восстановить.
Об этой истории мы писали. В ночь с 14 на 15 сентября в Чаплыгине из кафе украли акустическую систему и ноутбук. Ущерб превысил 60 тысяч рублей.
«По данным следствия, 48-летний местный житель, отдыхая в кафе, увидел дорогостоящую музыкальную систему и решил ее украсть ночью после закрытия заведения. Дождавшись на улице ухода всех работников, мужчина отжал окно кафе, через которое проник в помещение, откуда украл акустическую систему и ноутбук. При этом он удалил записи с камер видеонаблюдения», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.
Владелец кафе, обнаруживший пропажу утром следующего дня, сообщил о произошедшем в полицию. Удалённые записи камер видеонаблюдения были восстановлены, а мужчина разоблачен. Вину он признал и частично возместил ущерб.
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