В дальнейшем суд рассмотрит замену принудительных работ, от которых женщина уклонилась, лишением свободы.

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Чаплыгинский районный суд заключил под стражу 47-летнюю жительницу Лев-Толстовского района, уклонявшуюся от принудительных работ за неуплату алиментов.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина получила три месяца принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства за неоднократную неуплату алиментов на несовершеннолетних детей без уважительных причин. По решению суда она должна был прибыть в исправительный центр отбывать наказание, но этого не сделала. Тогда женщину объявили в розыск, и нашли.Теперь она заключена под стражу на срок до 30 суток. В дальнейшем суд рассмотрит замену принудительных работ лишением свободы.