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Общество
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сегодня, 15:04
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47-летнюю мать-алиментщицу арестовали
В дальнейшем суд рассмотрит замену принудительных работ, от которых женщина уклонилась, лишением свободы.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина получила три месяца принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства за неоднократную неуплату алиментов на несовершеннолетних детей без уважительных причин. По решению суда она должна был прибыть в исправительный центр отбывать наказание, но этого не сделала. Тогда женщину объявили в розыск, и нашли.
Теперь она заключена под стражу на срок до 30 суток. В дальнейшем суд рассмотрит замену принудительных работ лишением свободы.
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