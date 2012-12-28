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Происшествия
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вчера, 16:43
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Пенсионерка отправила на 17 электронных кошельков более 270 000 рублей
С владельцев электронных кошельков через суд взыскивают неосновательное обогащение.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, женщина поверила «сотрудникам портала Госуслуг» и перевела деньги на «безопасный счет», а точнее сразу на 17 счетов электронных кошельков в платежном сервисе. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (по части третьей статьи 159 УК РФ), в ходе расследования которого и вышли на владельцев электронных кошельков.
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