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В России
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сегодня, 18:38
Четверо детей госпитализированы из-за отравления в детском лагере
По информации ведомства, в пятницу после ужина дети пожаловались на боли в животе, слабость и тошноту. Организаторы вызвали скорую помощь, около полуночи медики доставили шесть детей в инфекционное отделение детской областной больницы.
"Двоих детей позже забрали родители, четыре ребенка остаются в инфекционном отделении. Состояние у них удовлетворительное, интоксикация снята. Столовая в лагере закрыта, сейчас в "Юбилейном" работают специалисты Роспотребнадзора. Смену завершим сегодня", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
По факту отравления детей прокуратура Южно-Сахалинска и следственный комитет начали проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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