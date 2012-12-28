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В России
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сегодня, 15:43
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Депутаты внесли закон об исключении выходных из числа дней отпуска
Авторы инициативы считают, что новация позволит работникам использовать предоставленные им отпускные дни более эффективно.
«ЛДПР уже выходила с этой инициативой в прошлом году, сейчас мы доработали документ и направляем его на заключение правительства и будем добиваться его принятия в IX-м созыве Государственной думы», — отметил лидер фракции Леонид Слуцкий.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 120 Трудового кодекса РФ. Согласно действующему законодательству, ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Авторы предлагают не включать выходные в число дней отпуска. Изменение будет касаться как ежегодного основного, так и дополнительного оплачиваемого отпуска.
Как отмечается в пояснительной записке, при разделении отпуска на части обязательные 14 календарных дней могут включать от четырех до шести выходных. В результате непрерывный период отдыха без работы может сокращаться до 8-10 рабочих дней. По мнению авторов инициативы, исключение выходных из расчета позволит работникам использовать предоставленные им отпускные дни более эффективно.
«Позиция ЛДПР проста: 28 дней отпуска должны оставаться 28 полноценными днями отпуска. Выходные не должны "съедать" время, предназначенное для восстановления сил, здоровья и общения с семьей», — резюмировал Слуцкий.
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