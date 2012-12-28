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В России
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сегодня, 15:43
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Депутаты внесли закон об исключении выходных из числа дней отпуска

Авторы инициативы считают, что новация позволит работникам использовать предоставленные им отпускные дни более эффективно.

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который предусматривает изменение порядка расчета ежегодного оплачиваемого отпуска, и предложили не включать туда выходные дни, — передает ТАСС со ссылкой на документ, направленный на заключение правительства РФ.

«ЛДПР уже выходила с этой инициативой в прошлом году, сейчас мы доработали документ и направляем его на заключение правительства и будем добиваться его принятия в IX-м созыве Государственной думы», — отметил лидер фракции Леонид Слуцкий.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 120 Трудового кодекса РФ. Согласно действующему законодательству, ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Авторы предлагают не включать выходные в число дней отпуска. Изменение будет касаться как ежегодного основного, так и дополнительного оплачиваемого отпуска.

Как отмечается в пояснительной записке, при разделении отпуска на части обязательные 14 календарных дней могут включать от четырех до шести выходных. В результате непрерывный период отдыха без работы может сокращаться до 8-10 рабочих дней. По мнению авторов инициативы, исключение выходных из расчета позволит работникам использовать предоставленные им отпускные дни более эффективно.

«Позиция ЛДПР проста: 28 дней отпуска должны оставаться 28 полноценными днями отпуска. Выходные не должны "съедать" время, предназначенное для восстановления сил, здоровья и общения с семьей», — резюмировал Слуцкий.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Игорь
сегодня, 16:38
Было бы здорово
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