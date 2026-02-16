В Липецке проходят гастроли «Золотой маски»

Спектакль «Черные доски» продолжился откровенным разговором со зрителем.

15-16 февраля в Липецке при поддержке Министерства культуры России и президентского фонда культурных инициатив проходят гастроли лауреатов 31-го сезона премии и фестиваля «Золотая маска». Наш город — последняя точка маршрута: до этого спектакли побывали в Архангельске, Йошкар-Оле и Воронеже. Кстати, города, куда отправился «Золотая маска», выбирали на голосовании секретариата Союза театральных деятелей России.Накануне гастроли открылись спектаклем «Черные доски» Владимирского академического областного драматического театра. Постановка о поиске света и духовном прозрении человека была выпущена два года назад к столетию писателя Владимира Солоухина, и в прошлом году завоевала сразу две «Золотые маски» — как лучший драматический спектакль сезона и за лучшую режиссерскую работу. А режиссёр Владимир Кузнецов после этого триумфа принял предложение возглавить Астраханский драматический театр.На момент создания постановки Владимирский академический областной драматический театр ещё не был восстановлен после пожара. Артисты погорелого театра репетировали и играли в чужих помещениях, в том числе в филармонии. Отсюда родились аскетичные сценические решения с белой стеной в качестве задника и атмосфера скупого пространства. В труппе театра даже бытует выражение, что спектакль создан из трёх лавок и баяна, ведь обошлось без сложных форм и сценографии.Спектакль сделан из трёх рассказов Владимира Солоухина: о его юности, зрелости и прозрении в финале жизни.Это постановка о человечности и вере, о добре и зле. А образ очищения иконы от потемневшей олифы — личный путь героя, очищение его души на пути к свету и вере. При этом непростая судьба автора рассказана через призму эпох: здесь и сороковые, и ботинок Хрущёва на трибуне ООН, и разрушение церквей, и покорение космоса, и песни диско-группы «Boney M»…Тот самый свет в жизни герой находит через истории нескольких женщин. Первая — девушки Серафимы с сомнительной репутацией, но благородной душой. Эта героиня не сломала судьбу 16-летнего мальчика и ушла медсестрой на фронт. Вторая — история вдовы и железного бригадира Татьяны Сергеевны и её матери Варвары Ивановны. Дочь вопреки советским принципам соглашается на соборование матери, а мать буквально «восстаёт с того света» ради осиротевших детей. Третья история — матери Кати, которая вопреки обстоятельствам не сделала аборт и теперь воспитывает некрасивую дочь, которая для неё — самая лучшая и самая любимая. Через соприкосновение со всеми этими женскими судьбами герой и приходит к прозрению.Со слов режиссёра Владимира Кузнецова, рассказы Солоухина написаны от первого лица и соединить их в одну сюжетную линию и превратить в сценическое театральное пространство оказалось непросто. Но в итоге получился «спектакль о человеке, про человека и для людей», и к этой работе сначала возник огромный интерес критиков, а потом был и триумф на «Золотой маске».— Думаю, секрет в том, что сегодня нужен такой сложный, мудрый и откровенный разговор со зрителем. Театр должен давать людям надежду на то, что всё будет хорошо, что будет свет, а не только тьма. Чтобы они, выходя из театра, этот свет искали в жизни и внутри себя. Стремление к свету должно быть в любом спектакле, чтобы хотя бы на тот момент, когда зрители в зале, они точно были лучше и выходили с обновлением, — сказал Владимир Кузнецов.И ведь точно зрители становились лучше: и плакали, и глаза их излучали свет.Кстати, режиссёр Владимир Кузнецов уже ставил спектакли в Липецке и Ельце. В декабре 2023-го года он выпустил в театре Толстого постановку «Гамлет, принц датский». В нем актёры читают произведения поэтов Серебряного века: Владимира Маяковского и Зинаиды Гиппиус и даже поют «Отряд не заметил потери бойца» Егора Летова. Поэзия Егора Летова звучит и в «Чёрных досках» и неожиданно расширяет материал.Почему в постановке появились именно Егор Летов и «Boney M» и причём тут фильм «Родня» с Нонной Мордюковой зрители могли узнать во время разбора спектакля сразу после его показа. Липчане задавали разные вопросы: зачем появляются лица на экране и «А был ли свет?» для самого режиссёра во время создания постановки. Оказалось, не только свет, но и знаки были: в семье появляющейся в последней сцене маленькой актрисы — девочки из многодетной семьи, когда труппа ехала на гастроли в Муром родилась седьмой ребенок!Кстати, Владимир Кузнецов обратил внимание и на ещё одно интересное совпадение: когда Липецк ещё не попал в программу гастролей «Золотой маски», его позвали в театр Толстого поставить спектакль. Как раз сейчас он готовит «Протокол одного заседания» по пьесе советского драматурга Александра Гельмана. Премьера спектакля — уже 12 марта.— Гениальная пьеса, одна из лучших на советском пространстве 70-х годов. Она была предложена руководителем липецкого театра Юрием Итиным и я понял — больше я вряд ли смогу подобное когда-то поставить! Репетиции идут полным ходом. Это постановка для думающего зрителя, а не просто приходящего в театр отдохнуть, — рассказал о своей новой работе Владимир Кузнецов.Гастроли «Золотой маски» сегодня продолжит детский спектакль «Журавль и цапля» Большого театра кукол (Санкт-Петербург). Заключительная часть кукольной дилогии рассказывает историю персонажей Владимира Даля, созданных друг для друга. Работа признана одной из лучших в жанре театра кукол по итогам сезона 2023–2024 годов.— Мы рады, что лауреаты самой престижной театральной премии страны посещают наш город. Это прекрасная возможность для липецкого зрителя, для всего театрального сообщества увидеть самое лучшее, что сегодня происходит в российском театре, — сказала и.о. министра культуры Липецкой области Яна Тонких.— Мне важно в общей системе строительства театра его позиционирование сегодня не как провинциального по духу, а только регионального по географии. Очень важно быть вовлеченными в общероссийские проекты, важнейшим из которых является фестиваль и премия «Золотая маска». Для нас большая честь его принимать. Мы стараемся медленно, но методично приучать липецкого зрителя к лучшим явлениям театральной жизни страны, — отметил директор Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого Юрий Итин.