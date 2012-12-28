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В мире
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сегодня, 16:10
В Бразилии в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика погибли 22 человека
Движение по трассе полностью перекрыли после аварии.
Уточняется, что ДТП произошло рано утром в среду на федеральной трассе штата. Большинство погибших были пассажирами микроавтобуса. Водитель грузового автомобиля также умер на месте. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения соседнего города Понта-Гроса.
Движение по трассе полностью перекрыто, сроки возобновления движения не уточняются. На месте происшествия продолжают работать спасатели, пожарные и врачи. Причины аварии устанавливаются.
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