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сегодня, 16:10

В Бразилии в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика погибли 22 человека

Движение по трассе полностью перекрыли после аварии.

По меньшей мере 22 человека погибли, еще пять получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в штате Парана на юге Бразилии, — передает ТАСС со ссылкой на портал G1.

Уточняется, что ДТП произошло рано утром в среду на федеральной трассе штата. Большинство погибших были пассажирами микроавтобуса. Водитель грузового автомобиля также умер на месте. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения соседнего города Понта-Гроса.

Движение по трассе полностью перекрыто, сроки возобновления движения не уточняются. На месте происшествия продолжают работать спасатели, пожарные и врачи. Причины аварии устанавливаются.
ДТП
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