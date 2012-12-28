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В России
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сегодня, 07:06
Эксперты оценили недополученные доходы казны из-за крепкого рубля в 1,5 трлн
В бюджет на 2026 год заложен среднегодовой курс 92,2 руб./$. Однако за первые семь с половиной месяцев доллар в среднем стоил около 76,9 рубля. При укреплении рубля на 1 рубль бюджет теряет порядка 140–160 млрд рублей в год, пояснили аналитики.
В таком случае разница между фактическим и заложенным в бюджет курсом могла бы стоить казне около 2,5 трлн рублей за год, оценила экономист Ольга Гогаладзе. За почти восемь месяцев недополученные доходы, по ее оценке, составили порядка 1,7 трлн рублей.
Дополнительное давление на рубль оказывают операции по бюджетному правилу. С 7 августа по 4 сентября ежедневный объем покупок валюты и золота увеличится почти на 20% — до 6,5 млрд рублей против 5,4 млрд в июле. По словам ведущего аналитика «АМаркетс» Игоря Расторгуева, такие операции увеличивают предложение рублей на рынке и тем самым способствуют ослаблению национальной валюты.
Еще одним фактором остается внешний фон. Геополитическая неопределенность и санкционные риски повышают осторожность участников рынка и могут поддерживать спрос на иностранную валюту, отметил эксперт.
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