Гость запомнил пароль на телефоне знакомого и оформил на него два кредита

А третья попытка хищения денег не удалась по ошибке.

В начале лета 42-летний липчанин стал получать на телефон сообщения из банка о необходимости погашения кредитов. Он погасил все задолженности и, так как кредитной картой никогда не пользовался и кредиты не оформлял, обратился в полицию. Ущерб составил 240 000 рублей.Были возбуждены три уголовных дела: о краже со счёта, мошенничестве и покушении на мошенничество. И сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемого — 23-летнего знакомого потерпевшего.«В марте этого года злоумышленник приходил в гости к потерпевшему и запомнил пароль входа на его телефоне. Воспользовавшись удобным моментом, он взял телефон и похитил со счёта кредитной карты 93 500 рублей, переведя их на свой счёт. Затем он оформил кредит на 146 500 рублей и перевёл деньги на различные счета. Но на этом решил не останавливаться и оформил ещё один кредит на 158 000 рублей в счёт покупки двух сотовых телефонов, но при оформлении заказа ошибся и указал несуществующий адрес доставки. Поэтому сотовые телефоны вернулись в магазин, а деньги в банк», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Подозреваемый раскаялся и возместил часть ущерба, вернув 113 000 рублей. Тем не менее, ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.