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сегодня, 13:05
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Грязинец с телефона собутыльника «заминировал» школу
Но пьяная шутка не удалась, и теперь 38-летнего мужчину будут судить сразу по двум статьям Уголовного кодекса.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по данным следствия, ещё в мае 2023 года пьяный грязинец воспользовался телефоном своего собутыльника, позвонил в службу «112» и сообщил ложные сведения о минировании одной из школ тогда ещё Грязинского района.
А спустя три года — 12 мая 2026 года он также в состоянии алкогольного опьянения в гостях у знакомого он нанес одному из присутствовавших удар ножом в живот. Здоровью раненого был причинён тяжкий вред.
За пьяные выходки мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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