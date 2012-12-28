Грязинец с телефона собутыльника «заминировал» школу

Но пьяная шутка не удалась, и теперь 38-летнего мужчину будут судить сразу по двум статьям Уголовного кодекса.

Грязинский межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (по части второй статьи 207) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по данным следствия, ещё в мае 2023 года пьяный грязинец воспользовался телефоном своего собутыльника, позвонил в службу «112» и сообщил ложные сведения о минировании одной из школ тогда ещё Грязинского района.А спустя три года — 12 мая 2026 года он также в состоянии алкогольного опьянения в гостях у знакомого он нанес одному из присутствовавших удар ножом в живот. Здоровью раненого был причинён тяжкий вред.За пьяные выходки мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.