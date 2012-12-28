Жительница Грязей стала жертвой мошенников и сама устроилась к ним курьером: дело ушло в суд
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сегодня, 12:54
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Жительница Грязей стала жертвой мошенников и сама устроилась к ним курьером: дело ушло в суд
85-летняя лебедянская пенсионерка отдала ей 770 тысяч рублей по просьбе «военной прокуратуры».
По данным следствия, в июле прошлого года обвиняемая стала курьером мошенников и забрала у 85-летней пенсионерки из Лебедянского округа 770 000 рублей и скрылась с деньгами. До этого пенсионерке позвонил «сотрудник военной прокуратуры» и убедил передать деньги девушке-курьеру.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, жительница Грязей действовала по указанию неустановленных сообщников, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство. Женщина-курьер написала явку с повинной и раскаялась в содеянном, и даже частично возместила ущерб, вернув пенсионерке 30 000 рублей.
Дело расследовал Следственный отдел МВД «Лебедянский». Сама обвиняемая настаивает: ранее она также попала под влияние группы мошенников, передав им 600 000 рублей своих накоплений, и была втянута в совершение преступления под условием возврата своих денег. Для этого ей самой предложили поработать курьером и ездить забирать деньги у обманутых, на что она согласилась. Однако добытые деньги обвиняемая также перевела мошенникам, которые свое обещание по возврату ее 600 000 рублей так и не исполнили.
Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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