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сегодня, 12:54
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Жительница Грязей стала жертвой мошенников и сама устроилась к ним курьером: дело ушло в суд

85-летняя лебедянская пенсионерка отдала ей 770 тысяч рублей по просьбе «военной прокуратуры».

В Лебедянском округе направлено в суд уголовное дело в отношении работающей машинистом 26-летней жительницы Грязей, обвиняемой в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по части третьей статьи 159 УК РФ).

По данным следствия, в июле прошлого года обвиняемая стала курьером мошенников и забрала у 85-летней пенсионерки из Лебедянского округа 770 000 рублей и скрылась с деньгами. До этого пенсионерке позвонил «сотрудник военной прокуратуры» и убедил передать деньги девушке-курьеру.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, жительница Грязей действовала по указанию неустановленных сообщников, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство. Женщина-курьер написала явку с повинной и раскаялась в содеянном, и даже частично возместила ущерб, вернув пенсионерке 30 000 рублей.

Дело расследовал Следственный отдел МВД «Лебедянский». Сама обвиняемая настаивает: ранее она также попала под влияние группы мошенников, передав им 600 000 рублей своих накоплений, и была втянута в совершение преступления под условием возврата своих денег. Для этого ей самой предложили поработать курьером и ездить забирать деньги у обманутых, на что она согласилась. Однако добытые деньги обвиняемая также перевела мошенникам, которые свое обещание по возврату ее 600 000 рублей так и не исполнили.

Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Правда
сегодня, 13:04
Что старый ,что малый мозг не работает совсем. Можно только удивляться.
Ответить
все преступления
сегодня, 12:59
через соц сети, смартфоны, пора всё отключить это
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