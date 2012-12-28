На остановке «Улица Белянского» украли со скамейки сумку с телефоном и деньгами

Вор выслушал приговор: полтора года колонии строгого режима.

Советский районный суд приговорил липчанина к полутора годам колонии строгого режима за кражу с причинением значительного ущерба (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в марте этого года на остановке общественного транспорта «Улица Белянского» мужчина похитил со скамьи сумку с сотовым телефоном, деньгами и иными ценностями. Ущерб оставил 77 558 рублей.