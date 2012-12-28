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Происшествия
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сегодня, 12:37
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На остановке «Улица Белянского» украли со скамейки сумку с телефоном и деньгами
Вор выслушал приговор: полтора года колонии строгого режима.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в марте этого года на остановке общественного транспорта «Улица Белянского» мужчина похитил со скамьи сумку с сотовым телефоном, деньгами и иными ценностями. Ущерб оставил 77 558 рублей.
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