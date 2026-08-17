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В России
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сегодня, 12:00
Российский турист предстал перед судом в Египте за то, что случайно дотронулся до женщины
61-летний слесарь из Самарской области Сергей Миронов приехал в Египет 4 августа с женой Татьяной и поселился в пятизвездочном отеле Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach Resort. В ходе вечерней программы аниматоры пригласили гостей на танцы, в ходе которых россиянин случайно задел арабскую женщину. Это привело ее мужа в бешенство, и тот накинулся на Миронова с кулаками, передает Лента.ру.
«Мой муж встал, веселился, улыбался и, слегка попятившись назад, споткнулся о лежак, на котором сидела мусульманка. Споткнулся и слегка дотронулся до нее, чтобы не упасть, удержать равновесие», — рассказала Татьяна.
Сотрудники отеля разняли мужчин, после чего Миронов и его жена ушли в свой номер. Ночью к ним постучалась полиция, и россиянина забрали в участок на основании заявления араба по статье «Действия непристойного характера в отношении женщины». «Потерпевший» заявил, что готов уладить разногласия за 10 тысяч долларов (около 811 тысяч рублей), но таких денег у Миронова не оказалось. К тому же, он не хотел отдавать какие-либо деньги, так как не считал себя виноватым.
«В настоящее время продолжается судебное разбирательство. Рассчитываем, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину», — понадеялись в дипмиссии.
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