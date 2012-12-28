В Липецкой области температура начнет расти, дожди пойдут на спад

Температура воздуха вернется к норме.





В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием уходящего на восток атлантического циклона, пройдут кратковременные дожди. В последующие двое суток атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры составят 20-22 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от +12 до +17 градусов, днем — от +23 до +28.В Липецке переменная облачность, ночью кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью — от +14 до +16, днем — от +24 до +26.День 31 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году — 5 градусов тепла.