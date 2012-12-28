Выходные в Липецке: погодная аномалия, смотри на звёзды, поклонники Высоцкого могут разбежаться
Хрипунков не хочет искать защитника на стороне, в семье тамбовского тренера родился ребёнок липчанин
Общество
627
сегодня, 09:02
18
Каждый шестой работающий липчанин занят в торговле
В последнюю субботу месяца, 25 июля отмечается День работника торговли. Липецкстат представил цифровой обзор, связанный с этой датой.
Оборот организаций оптовой торговли в 2025 году составил 620,6 миллиарда рублей. В розничной торговле оборот достиг 445,9 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах соответствует показателю 2024 года. В структуре розничной торговли преобладали непродовольственные товары. Продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 48%.
Активно развивается онлайн-торговля. Объем продаж организациями области через Интернет составил 8% от общего объема оборота розничной торговли. Объем сетевой торговли к предыдущему году снизился на 1%. В общем обороте доля сетевой торговли достигла 36% или 159,8 миллиарда рублей. Из общего количества товаров, реализуемых в торговых сетях, 75% приходится на продовольственные товары. В регионе насчитывается 5,5 тысячи магазинов с торговыми залами общей площадью 1019,5 тысячи квадратных метров, 37% из них расположены в сельской местности.
4
0
0
0
4
Комментарии (18)