Каждый шестой работающий липчанин занят в торговле

В последнюю субботу месяца, 25 июля отмечается День работника торговли. Липецкстат представил цифровой обзор, связанный с этой датой.

К началу 2026 года в Липецкой области было зарегистрировано 3,8 тысячи организаций торговли. Оптовой торговлей занимаются 67% торговых организаций, розничной — 22% компаний. Еще 11% торговых организаций занимаются оптовой и розничной торговлей автотранспортными средствами и мотоциклами, а также их ремонтом. Среди индивидуальных предпринимателей торговой деятельностью занимаются 11,6 тысячи человек, из них розничной торговлей — 9,3 тысячи человек. В целом в сфере торговли работает каждый шестой житель области, занятый в экономике региона.Оборот организаций оптовой торговли в 2025 году составил 620,6 миллиарда рублей. В розничной торговле оборот достиг 445,9 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах соответствует показателю 2024 года. В структуре розничной торговли преобладали непродовольственные товары. Продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 48%.Активно развивается онлайн-торговля. Объем продаж организациями области через Интернет составил 8% от общего объема оборота розничной торговли. Объем сетевой торговли к предыдущему году снизился на 1%. В общем обороте доля сетевой торговли достигла 36% или 159,8 миллиарда рублей. Из общего количества товаров, реализуемых в торговых сетях, 75% приходится на продовольственные товары. В регионе насчитывается 5,5 тысячи магазинов с торговыми залами общей площадью 1019,5 тысячи квадратных метров, 37% из них расположены в сельской местности.