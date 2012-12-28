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627
сегодня, 09:02
18

Каждый шестой работающий липчанин занят в торговле

В последнюю субботу месяца, 25 июля отмечается День работника торговли. Липецкстат представил цифровой обзор, связанный с этой датой.

К началу 2026 года в Липецкой области было зарегистрировано 3,8 тысячи организаций торговли. Оптовой торговлей занимаются 67% торговых организаций, розничной — 22% компаний. Еще 11% торговых организаций занимаются оптовой и розничной торговлей автотранспортными средствами и мотоциклами, а также их ремонтом. Среди индивидуальных предпринимателей торговой деятельностью занимаются 11,6 тысячи человек, из них розничной торговлей — 9,3 тысячи человек. В целом в сфере торговли работает каждый шестой житель области, занятый в экономике региона.

Оборот организаций оптовой торговли в 2025 году составил 620,6 миллиарда рублей. В розничной торговле оборот достиг 445,9 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах соответствует показателю 2024 года. В структуре розничной торговли преобладали непродовольственные товары. Продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 48%. 

Активно развивается онлайн-торговля. Объем продаж организациями области через Интернет составил 8% от общего объема оборота розничной торговли. Объем сетевой торговли к предыдущему году снизился на 1%. В общем обороте доля сетевой торговли достигла 36% или 159,8 миллиарда рублей. Из общего количества товаров, реализуемых в торговых сетях, 75% приходится на продовольственные товары. В регионе насчитывается 5,5 тысячи магазинов с торговыми залами общей площадью 1019,5 тысячи квадратных метров, 37% из них расположены в сельской местности.
День работника торговли
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Комментарии (18)

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Вопрос
52 минуты назад
А выпускать хорошую обувь, одежду слабо? Почти во всем одноразовом ходим! Ничего хорошего нет, все синтетика, вытягивается. Купишь туникой - туника становится платьем. Обувь не ремонтируем, выбрасываем. "Пуховики" после двух стирок также. Шапок теплых не шьем, а после вязаных можно остаться без головы в нашем холодном климате. Молодежь не знает все советское натуральное.
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Виктор
сегодня, 17:00
А раньше говорили Липецк город металлургов а оказывается город торговцев
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Веселыый
сегодня, 15:30
Остальные охраняют
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Алькаш
сегодня, 13:51
Унылая картина.
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Бука
сегодня, 13:05
Хороший был на 9 блошиный рынок, народный!..
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Неженка
сегодня, 12:55
Бедные продавцы в сетевых магазинах. Зарплата нищенская, работать нужно за пятерых и за грузчика и за охранника и за уборщицу. А потом получишь зп по результатам ревизии.
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Пенсионерка 70 лет
сегодня, 12:12
Одними торгошами все занято. На Центральном рынке они выселяют тех, кто продает свое.Пришла тот раз продать излишки с участка, содрали 100 рублей.Стала за стол. Так этот стол продан торгашам, а вы идите дальше и стойте, чтобы люди вас не видели. Спекулянты стоят на хороших местах, а вы идите задней. Вот так заинтересованы они, чтобы люди своё продавали, а спекулянтам путь открыт
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Дед
сегодня, 11:58
Да ладно , одни галоши только делали
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Интересно
сегодня, 11:46
При капитализме пособия и выплаты ? Вот это номер , а откуда деньги берутся на пособия и выплаты , из тумбочки ?
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В этом городе
сегодня, 11:45
Делают каждый год 14 млн. т стали , или память девичья у некоторых ?
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Да уж
сегодня, 13:45
А вся прибыль уходит за границу, дяде в карман. Что лично ты с этого имеешь? — загазованную атмосферу, нищенскую зарплату, букет профессиональных заболеваний?
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