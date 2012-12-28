Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Происшествия
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вчера, 21:42
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В Усмани град и падение дерева на трассе
Непогода достала и до Усманского округа.
Порывом ветра свалило дерево на участке дороги «Усмань — Крутченская Байгора». По свидетельству очевидцев дерево убирали с дороги водители самостоятельно.
В Усмани выпал град.
Фото: vk.ru/club16279444
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