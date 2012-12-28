В Усмани град и падение дерева на трассе

Непогода достала и до Усманского округа.

Ливень и порывы ветра обрушились на Усманский округ к вечеру в субботу.Порывом ветра свалило дерево на участке дороги «Усмань — Крутченская Байгора». По свидетельству очевидцев дерево убирали с дороги водители самостоятельно.В Усмани выпал град.