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В России
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38 минут назад

Россиян стали вдвое чаще привлекать за экономические нарушения

Число россиян, привлеченных к административной ответственности за экономические нарушения, в 2025 году выросло почти вдвое и достигло 509 тыс. человек. Об этом свидетельствуют июньские данные Росстата, которые изучили «Известия».

Всего за прошлый год было возбуждено 3,3 млн административных дел в сфере экономики — почти на четверть больше, чем годом ранее. Общая сумма назначенных штрафов достигла 13,5 млрд рублей. Особенно заметно выросло число нарушений среди предпринимателей без образования юрлица, включая ИП, — в 2,3 раза, до 219 тыс. случаев.

Эксперты связывают рост с усилением контроля со стороны государства и повышением эффективности работы налоговых органов и банков. В зоне риска находятся граждане, которые регулярно оказывают услуги или продают товары без необходимой регистрации, принимают оплату на личные счета, не используют кассовую технику или работают без обязательных разрешений.

При этом основная опасность для нарушителей связана не со штрафами, а с доначислением налогов, пеней и процентов. Если сумма неуплаченных обязательств окажется крупной, нарушения могут повлечь уже уголовную ответственность.
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