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В мире
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41 минуту назад
В Венесуэле зафиксированы сильнейшие землетрясения за сто лет
В Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты.
Как добавила геологическая служба США, экономический урон от землетрясения может составить от 1 до 9% ВВП страны. Правительство Венесуэлы в связи с произошедшим ввело режим чрезвычайного положения.
Произошедшее в среду вечером в Венесуэле землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года, — пишут «Известия» со ссылкой на газету The New York Times.
«Поскольку записи этого землетрясения с помощью современных приборов не были доступны, расчет магнитуды основан на сообщениях о повреждениях и последствиях в этом районе», — сообщил геофизик из Геологической службы США Пол Эрл.
На кадрах из соцсетей видно разрушенные здания, выбитые окна, а также дома, полностью обрушившиеся и сравнявшиеся с землей. В ряде районов зафиксированы сильные повреждения строений на склонах, местами наблюдается задымление.
В 1900 году магнитуда землетрясения, получившего название Сан-Нарсисо, составила 7,7. Тогда в Каракасе погиб 21 человек, 50 пострадали, были разрушены около 300 домов, повреждены правительственные здания и университет. Венесуэла находится между тектоническими плитами Южной Америки и Карибского бассейна, поэтому землетрясения в стране довольно часты.
Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 32 человека, еще 700 получили ранения. Наиболее пострадавшим от землетрясения стал штат Ла-Гуайра. Там разрушены десятки зданий. И.о. президента страны Делси Родригес назвала ситуацию в регионе настоящей катастрофой и объявила штат зоной бедствия.
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