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Общество
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сегодня, 11:18
Начался ремонт улицы Краснознаменной
На улице заменят не только асфальт, но и знаки.
«Обновление дороги протяженностью 1250 метров стало возможным благодаря областной субсидии», — рассказали в мэрии.
На средства областной субсидии в 200-миллионов рублей, и 24,7 миллиона городских денег в Липецке отремонтируют 12 объектов улично-дорожной сети. Из них уже готова дорога на улице Советской, тротуар на Петровском спуске, ремонтируется улица Первомайская. В списке также улица Гагарина (от улицы Интернациональной до железнодорожного вокзала), внутриквартальный проезд по бульвару Шубина в 24-м микрорайоне и т.д. Все ремонты должны закончится к 15 октября.
Фото пресс-службы администрации Липецка
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