Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавшего пенсионера добровольцы «ЛизаАлерт» нашли в поле у Цемзавода
Происшествия
Первая за сезон смерть от отравления грибами зафиксирована в Липецкой области
Здоровье
17-летний курьер въехал в автомобиль
Происшествия
БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Выходные в Липецке: День ВДВ, триатлон, где перекроют движение
Общество
На четырех перекрестках Липецка установят комплексы фотофиксации
Общество
Липецкая вечЁрка: заправки после чёта-нечета, как отбиться от мошенников, и новый вице-мэр
Общество
Акватория реки Воронеж возле Зеленого острова и Петровского моста закрывается для лодок и пловцов
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночью над областью перехвачены БПЛА
Происшествия
Читать все
Липецкий зоопарк принимает кабачки
Общество
На четырех перекрестках Липецка установят комплексы фотофиксации
Общество
Запуганный парень заложил украшения матери и отправил 152 тысячи мошенникам
Происшествия
Первая за сезон смерть от отравления грибами зафиксирована в Липецкой области
Здоровье
УК открывают дома для всех операторов связи, соцфонд индексирует пенсии — законы, которые вступают в силу в августе
Общество
Выходные в Липецке: День ВДВ, триатлон, где перекроют движение
Общество
15-летний велосипедист попал под фургон «Фольксваген Транспортер» у городского пляжа
Происшествия
Начался ремонт улицы Краснознаменной
Общество
Ночью над областью перехвачены БПЛА
Происшествия
БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Читать все
Происшествия
299
46 минут назад
2

15-летний велосипедист попал под фургон «Фольксваген Транспортер» у городского пляжа

По предварительным данным, подросток выехал под фургон с велодорожки.

31 июля на улице Карла Маркса в Липецке произошло ДТП с участием велосипедиста и фургона «Фольксваген Транспортер».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 15-летний юноша ехал в попутном направлении с фургоном по велодорожке справа от проезжей части.

— Во время движения велосипедист начал пересекать проезжую часть слева-направо. 45-летний водитель фургона в этот момент совершил наезд, — рассказали в полиции.
1
2
0
12
10

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пессимист
30 минут назад
...подросток выехал под фургон с велодорожки. ... водитель фургона в этот момент совершил наезд. Так кто в кого въехал и кто на кого наехал?
Ответить
Настоящий
32 минуты назад
Снайпер.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить