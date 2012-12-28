15-летний велосипедист попал под фургон «Фольксваген Транспортер» у городского пляжа

По предварительным данным, подросток выехал под фургон с велодорожки.

31 июля на улице Карла Маркса в Липецке произошло ДТП с участием велосипедиста и фургона «Фольксваген Транспортер».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 15-летний юноша ехал в попутном направлении с фургоном по велодорожке справа от проезжей части.— Во время движения велосипедист начал пересекать проезжую часть слева-направо. 45-летний водитель фургона в этот момент совершил наезд, — рассказали в полиции.