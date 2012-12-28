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Происшествия
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46 минут назад
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15-летний велосипедист попал под фургон «Фольксваген Транспортер» у городского пляжа
По предварительным данным, подросток выехал под фургон с велодорожки.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 15-летний юноша ехал в попутном направлении с фургоном по велодорожке справа от проезжей части.
— Во время движения велосипедист начал пересекать проезжую часть слева-направо. 45-летний водитель фургона в этот момент совершил наезд, — рассказали в полиции.
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