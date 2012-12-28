На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Ремонтные работы на сетях водоснабжения 18 июля станут причиной перебоев с холодной водой для жителей трех улиц района Студгородка — работы будут проводиться по адресу: проезд Строителей, 10, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 11а, 12, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, №№ 11, 11а 13, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.Плановые ремонтные работы на своих сетях 18 июля будут проводить энергетики.С 09:00 до 16:00 обесточат дом № 8 по Лебедянскому шоссе.