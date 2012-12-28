Сегодня в Липецке: праздник Дня города в самом разгаре, кому в июле предлагают самую большую зарплату
Ковёр среди сосен: Александр Карелин и руководители региона обсудили создание в «Прометее» базы для борцов
Общество
1098
вчера, 17:10
3
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Ремонтные работы на сетях водоснабжения 18 июля станут причиной перебоев с холодной водой для жителей трех улиц района Студгородка — работы будут проводиться по адресу: проезд Строителей, 10, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Плановые ремонтные работы на своих сетях 18 июля будут проводить энергетики.
С 09:00 до 16:00 обесточат дом № 8 по Лебедянскому шоссе.
0
0
2
2
0
Комментарии (3)