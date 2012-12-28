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1098
вчера, 17:10
3

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Ремонтные работы на сетях водоснабжения 18 июля станут причиной перебоев с холодной водой для жителей трех улиц района Студгородка — работы будут проводиться по адресу: проезд Строителей, 10, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 11а, 12, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, №№ 11, 11а 13, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

Плановые ремонтные работы на своих сетях 18 июля будут проводить энергетики.

С 09:00 до 16:00 обесточат дом № 8 по Лебедянскому шоссе. 
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Александр Н.
вчера, 18:05
По тому же вопросу-просьба устранить течь по улице 1 Гранитной у дома 50, прохожие с детьми прыгают по грязи уварачиваясь от автомобилей.Люди будут вам очень признательны.Спасибо.
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Гость
вчера, 17:36
Уважаемый Росводоканал! Устраните течь холодной воды у дома по улице Октябрьская 73. Уже несколько месяцев льется вода у шестого подъезда, никому нет дела! Говорят, ждите своей очереди, течь не только у вас(
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Водоканал
вчера, 19:04
В воскресенье до вас дойдет очередь
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