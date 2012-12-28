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Происшествия
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вчера, 18:31
56-летний водитель получил три года колонии-поселения за гибель 87-летней пенсионерки
Женщину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.
Эта авария со смертельным исходом произошла 28 октября прошлого года в селе Кривополянье Чаплыгинского округа. 87-летняя женщина попала под «Фольксваген Гольф» 56-летнего водителя, и умерла от полученных травм в больнице.
Водитель «Фольксвагена» двигался по улице Центральной села Кривополянье с превышением допустимой скорости, а женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мужчину осудили по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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