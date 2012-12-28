Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный дом
Происшествия
Упавший на дом дрон обезопасят завтра
Происшествия
Трёхлетний мальчик сбежал из поликлиники
Происшествия
Сегодня в Липецке: праздник Дня города в самом разгаре, кому в июле предлагают самую большую зарплату
Общество
Празднование Дня города в Липецке приостановлено до отбоя воздушной тревоги
Общество
На двенадцати АЗС Липецкой области с 16:00 до 19:00 будут заправлять только спецтранспорт
Общество
«БМВ» опрокинулся в Липецке: 21-летний водитель в больнице
Происшествия
Липчанку обвиняют в публичном осквернение символов воинской славы России
Происшествия
С плиткой успели, а с асфальтом — нет
Общество
Ковёр среди сосен: Александр Карелин и руководители региона обсудили создание в «Прометее» базы для борцов
Общество
Читать все
Упавший на дом дрон обезопасят завтра
Происшествия
На двенадцати АЗС Липецкой области с 16:00 до 19:00 будут заправлять только спецтранспорт
Общество
В Липецке БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный дом
Происшествия
Празднование Дня города в Липецке приостановлено до отбоя воздушной тревоги
Общество
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Экономика
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пенсионерка отправила на 17 электронных кошельков более 270 000 рублей
Происшествия
Липчане нашли чем себя занять при красном уровне в День города
Общество
В Липецкой области снова красный уровень
Происшествия
56-летний водитель получил три года колонии-поселения за гибель 87-летней пенсионерки
Происшествия
Читать все
Происшествия
812
вчера, 18:31

56-летний водитель получил три года колонии-поселения за гибель 87-летней пенсионерки

Женщину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.

Чаплыгинский районный суд приговорил 56-летнего водителя к трем годам колонии-поселения и лишению прав на два года за гибель в результате ДТП 87-летней пенсионерки. Также в пользу родственницы погибшей с него взыскано возмещение морального вреда в 800 тысяч рублей и материального ущерба в 135 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Эта авария со смертельным исходом произошла 28 октября прошлого года в селе Кривополянье Чаплыгинского округа. 87-летняя женщина попала под «Фольксваген Гольф» 56-летнего водителя, и умерла от полученных травм в больнице.

Водитель «Фольксвагена» двигался по улице Центральной села Кривополянье с превышением допустимой скорости, а женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчину осудили по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ДТП
2
4
2
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить