На пост главы Липецка «Единая Россия» выдвинула бывшего первого вице-мэра Михаила Щербакова
Экономист рассказал о выплатах до 75 тысяч рублей за долгий брак
В отдельных регионах для россиян установлены выплаты за долгий брак, их размер зависит от региона и длительности супружеской жизни.
«В регионах, где такие меры поддержки уже действуют, размер выплаты зависит от длительности совместной жизни», — пояснил эксперт.
По его словам, в Москве выплаты составляют: за 50-летний юбилей — 29 651 рубль, за 55-летний и 60-летний — 37 062 рубля, за 65-летний и 70-летний — 44 473 рубля. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах суммы выше: от 50 тыс. до 70 тыс. рублей в зависимости от юбилея. В Санкт-Петербурге выплаты достигают 75 тыс. рублей за 75-летие брака, а в Хабаровском крае семьи со стажем 50 лет и более получают 25 тыс. рублей.
Эксперт добавил, что опыт регионов, уже внедривших такие меры поддержки, было бы полезно распространить на другие субъекты России.
