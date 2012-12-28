Липецкая вечЁрка: опрокинувшийся «Чанган», выпавший из окна малыш и новая высотка у Центрального рынка
В Москве аферисты похитили у пенсионерки 20,8 млн рублей
"Пенсионерке поступило сообщение с информацией о том, что ее учетная запись на портале "Госуслуг" взломана и происходит выгрузка персональных данных. При этом в смс был указан номер службы технической поддержки, позвонив по которому жительница столицы оказалась втянута в дальнейшую мошенническую схему", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Так, аферисты по видом правоохранителей сначала сообщили пенсионерке, что от ее имени подготовлена электронная доверенность, с помощью которой возможно получение кредитов, а затем сказали ей, что с ее счетов уже начались переводы. Более того, злоумышленники запугали женщину привлечением к уголовной ответственности за "финансирование преступной деятельности" и убедили в обязанности передать все сбережения на безопасный счет.
На протяжении нескольких дней пенсионерка посещала отделения банков, снимала накопления и "по кодовому слову" передавала различным курьерам. Общий ущерб превысил 20,8 миллиона рублей. Установление всех обстоятельств хищения находится на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре.
