Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Годовалый мальчик выпал из окна
Происшествия
Над Липецкой областью сбивали БПЛА
Происшествия
Выпавший из окна мальчик — в нейрохирургии областной детской больницы
Происшествия
В Липецкую область приходят дожди
Погода в Липецке
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Липецкая вечЁрка: опрокинувшийся «Чанган», выпавший из окна малыш и новая высотка у Центрального рынка
Общество
Пригласил в гости женщину и оформил на неё микрозайм
Происшествия
Пьяный 19-летний парень решил добраться до дома, угнав машину
Происшествия
В следственный изолятор собирались поставить 26 свёртков с наркотиками
Происшествия
В Липецкой области подорожали сахар и кофе, подешевели овощи
Экономика
Читать все
Кодовое слово «аптечка»: пара пенсионеров отдала мошенникам 10 миллионов рублей
Происшествия
Выходные в Липецке: гроза, урок кокеткам, всплеск интереса к футболу
Общество
В Липецкую область приходят дожди
Погода в Липецке
«Каникулы с пользой»: в Липецке прошла ярмарка трудоустройства для подростков
Общество
Над Липецкой областью сбивали БПЛА
Происшествия
В Липецкой области отменен желтый уровень
Происшествия
В Ссёлках отключат холодную воду
Общество
Красный уровень в Липецкой области отменен
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: опрокинувшийся «Чанган», выпавший из окна малыш и новая высотка у Центрального рынка
Общество
Читать все
В России
3
5 минут назад

В Москве аферисты похитили у пенсионерки 20,8 млн рублей

Аферисты похитили более 20,8 миллиона рублей у пенсионерки из Москвы, отправив сообщение якобы о взломе "Госуслуг" и номер фейковой техподдержки сервиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.

"Пенсионерке поступило сообщение с информацией о том, что ее учетная запись на портале "Госуслуг" взломана и происходит выгрузка персональных данных. При этом в смс был указан номер службы технической поддержки, позвонив по которому жительница столицы оказалась втянута в дальнейшую мошенническую схему", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".

Так, аферисты по видом правоохранителей сначала сообщили пенсионерке, что от ее имени подготовлена электронная доверенность, с помощью которой возможно получение кредитов, а затем сказали ей, что с ее счетов уже начались переводы. Более того, злоумышленники запугали женщину привлечением к уголовной ответственности за "финансирование преступной деятельности" и убедили в обязанности передать все сбережения на безопасный счет.

На протяжении нескольких дней пенсионерка посещала отделения банков, снимала накопления и "по кодовому слову" передавала различным курьерам. Общий ущерб превысил 20,8 миллиона рублей. Установление всех обстоятельств хищения находится на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить