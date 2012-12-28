В Пекине состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Встреча российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина прошла в Доме народных собраний.
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным дружескими и плодотворными, — передает РИА Новости.
«Только что у меня с президентом Путиным состоялись углубленные, дружеские и плодотворные переговоры», — заявил Си Цзиньпин в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент РФ назвал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 25 лет назад, фундаментальной основой для развития взаимодействия по всем направлениям. По его словам, отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, — пишут «Известия».
Путин сообщил, что за четверть века товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в $200 млрд. Локомотивом сотрудничества остается энергетика, где Россия выступает надежным поставщиком, а Китай — ответственным потребителем.
«В нынешней напряженной ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребована», — подчеркнул президент РФ.
Россия и Китай, по его словам, отстаивают культурное и цивилизационное многообразие, уважение суверенного развития государств и стремятся к более справедливому мироустройству.
Путин также сообщил, что вслед за Годами культуры открываются Годы сотрудничества в сфере образования — это уже 10-й перекрестный межгосударственный тематический проект. Он подтвердил готовность принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Шэньчжэне и пригласил Си Цзиньпина совершить визит в Россию в следующем году.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
