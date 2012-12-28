В России
72
сегодня, 14:44

Обвиняемого в мошенничестве на 200 млн руб застройщика депортировали из ОАЭ в РФ

Застройщик, обвиняемый в мошенничестве на 200 миллионов рублей, находившийся в международном розыске, депортирован из ОАЭ в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Объединенных Арабских Эмиратов депортирован гражданин Российской Федерации. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере", - сказала Волк.

С 2023 по 2024 год фигурант был генеральным директором двух строительных компаний. По версии следствия, он похитил деньги граждан, заключив с ними договоры подряда на строительство различных объектов недвижимости и проведение других работ.

В 2024 году было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В рамках расследования признаны потерпевшими более 130 граждан, ущерб от мошеннических действий превысил 200 миллионов рублей. Обвиняемый скрылся от правосудия за границей и в мае 2025 года был объявлен в международный розыск.

"В результате взаимодействия, организованного по каналам Интерпола, разыскиваемый задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня в аэропорту города Абу-Даби он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - заключила официальный представитель МВД РФ.
