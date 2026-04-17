Эфиопия впервые вошла в тройку основных поставщиков кофе в РФ
Эфиопия по итогам прошлого года впервые вошла в тройку основных поставщиков кофе в Россию, вытеснив оттуда Индонезию.
В 2025 году Россия импортировала кофе на 1,48 миллиарда долларов. В тройку главных поставщиков вошли Вьетнам с показателем 462,3 миллиона долларов и Бразилия (459,3 миллиона долларов). Эфиопия в прошлом году вытеснила из топа Индонезию: страна БРИКС поставила кофе на 123,3 миллиона долларов, благодаря чему поднялась с пятого на третье место.
Замкнули пятерку Индонезия и Нидерланды, поставившие кофе на 103,1 миллиона и 75,7 миллиона долларов соответственно. Среди прочих экспортеров отметились Италия (44,3 миллиона долларов), Германия (42,2 миллиона), Армения (29,3 миллиона), Австрия (27,3 миллиона) и Индия (22,8 миллиона).
В январе-феврале объем продаж кофе навынос в России снизился год к году на три процента, увеличившись в денежном выражении на 8 процентов, до 233 рублей. Одной из причин стало закрытие части кофеен, которые не выдержали конкуренции, в том числе из-за растущей популярности домашнего приготовления кофе. Также вырос спрос на кофе в точках самообслуживания.
