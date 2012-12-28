В России
39
59 минут назад

В РФ приняли закон о системе контроля поставок товаров из стран ЕАЭС

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о запуске национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) автомобильным транспортом из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязанности поставщиков товаров, ввозимых в РФ из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобильным транспортом, вносить обеспечительный платеж в рамках системы подтверждения ожидания поставки товаров (CПOT). Документ, инициированный правительством России, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Согласно закону, в рамках работы системы для ввозимых в Россию из стран ЕАЭС товаров будет составляться документ о предстоящей поставке товаров, после чего заявитель должен будет внести обеспечительный платеж в рублях. При этом платеж не будет взиматься при перевозке товаров транзитом через Россию в другие страны. Этот обеспечительный платеж будет учитываться в налоговой декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории другого государства — члена ЕАЭС, представляемой за налоговый период, в котором у налогоплательщика возникли обязанности по уплате налога (акциза) в связи с ввозом товаров в РФ. Если исчисленная сумма налога окажется меньше обеспечительного платежа, разница поступит на единый налоговый счет (ЕНС) налогоплательщика после камеральной проверки, — передает ТАСС.

От обеспечительного платежа освобождены крупнейшие налогоплательщики, компании на налоговом мониторинге и уполномоченные экономические операторы.

«Реализация положений, предусмотренных законопроектом, окажет положительное влияние на достижение целей государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», в частности, на развитие налоговой и таможенной системы», — сообщили в кабмине.

Вступление норм об обеспечительном платеже в силу запланировано на 1 октября 2026 года.
