Самого тяжелого раненого при атаке БПЛА в Ельце санавиацией направят в областную больницу
Отец и сын попали в реанимацию с сильными ожогами: мужчины разрезали бочку и она взорвалась
Директор института, гаишник, общественник, бывший депутат и спортсмен не прочь стать Почетными жителями Липецка
Выступившие против точечной застройки жители улицы Космонавтов встретились с вице-мэром Светланой Сурмий
В России
39
59 минут назад
В РФ приняли закон о системе контроля поставок товаров из стран ЕАЭС
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о запуске национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) автомобильным транспортом из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Согласно закону, в рамках работы системы для ввозимых в Россию из стран ЕАЭС товаров будет составляться документ о предстоящей поставке товаров, после чего заявитель должен будет внести обеспечительный платеж в рублях. При этом платеж не будет взиматься при перевозке товаров транзитом через Россию в другие страны. Этот обеспечительный платеж будет учитываться в налоговой декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории другого государства — члена ЕАЭС, представляемой за налоговый период, в котором у налогоплательщика возникли обязанности по уплате налога (акциза) в связи с ввозом товаров в РФ. Если исчисленная сумма налога окажется меньше обеспечительного платежа, разница поступит на единый налоговый счет (ЕНС) налогоплательщика после камеральной проверки, — передает ТАСС.
От обеспечительного платежа освобождены крупнейшие налогоплательщики, компании на налоговом мониторинге и уполномоченные экономические операторы.
«Реализация положений, предусмотренных законопроектом, окажет положительное влияние на достижение целей государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», в частности, на развитие налоговой и таможенной системы», — сообщили в кабмине.
Вступление норм об обеспечительном платеже в силу запланировано на 1 октября 2026 года.
0
0
0
0
0
Комментарии