В России
сегодня, 13:12
В Госдуме ввели штрафы за нарушения законодательства о майнинге
Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.
Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по энергетике Николаем Шульгиновым в январе. Предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей. Так, за нарушение запрета на майнинг в регионах, где он введен, гражданам может грозить штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией оборудования, должностным лицам — штраф в размере от 300 до 800 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, юрлицам - штраф от 1 до 2 млн рублей с конфискацией оборудования или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией оборудования.
За майнинг или превышение лимита энергопотребления без включения в соответствующий реестр предусмотрен штраф для граждан от 100 до 150 тысяч рублей.
Должностных лиц, осуществляющих майнинг без соответствующего права, может ждать штраф от 200 до 300 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, индивидуальных предпринимателей — штраф от 300 до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, юрлиц — штраф от 400 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Такие же штрафы предлагается установить за осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры лицами, не имеющим такого права. Кроме того, законопроектом предусмотрены штрафы за повторные правонарушения.
