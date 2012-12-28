Вчерашнюю аварию на Октябрьском мосту обсудили в горсовете
Общество
Самого тяжелого раненого при атаке БПЛА в Ельце санавиацией направят в областную больницу
Происшествия
«Ночной шум, крики, громкая музыка, визг тормозов… А мы хотим спокойно жить и спать!»
Общество
Погоню за выехавшим на встречку «Харлеем» записали камеры наблюдения
Происшествия
Отец и сын попали в реанимацию с сильными ожогами: мужчины разрезали бочку и она взорвалась
Происшествия
В Ельце волонтёры помогают убирать дворы после атаки БПЛА
Общество
Спящего на тротуаре мужчину обокрал прохожий – это записала камера
Происшествия
В Липецке появился еще один каскад фонтанов
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Директор института, гаишник, общественник, бывший депутат и спортсмен не прочь стать Почетными жителями Липецка
Общество
Читать все
В Липецке появился еще один каскад фонтанов
Общество
Автомобиль «Сузуки» пробил ограждение после столкновения с автобусом в центре Липецка
Происшествия
26-летняя девушка отправила мошенникам полтора миллиона рублей
Происшествия
Пьяного подростка на мотоцикле остановили инспекторы ДПС
Происшествия
Забытый на игровой площадке детский велосипед укатил 32-летний безработный
Происшествия
На стройке погиб 21-летний слесарь-монтажник: дело дошло до суда
Происшествия
Попавший в жуткое ДТП по вине дорожников водитель отсудил полмиллиона рублей
Происшествия
Выступившие против точечной застройки жители улицы Космонавтов встретились с вице-мэром Светланой Сурмий
Общество
Организаторш «прачечной» будут судить за отмывание 156 млн рублей
Происшествия
В Липецкой области заметно выросла численность лосей, косуль и благородных оленей
Общество
Читать все
сегодня, 13:12

В Госдуме ввели штрафы за нарушения законодательства о майнинге

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение законодательства о майнинге, предполагающий в том числе штраф до 2 млн за нарушение запрета на майнинг в регионах, где такая деятельность запрещена, — передает ТАСС.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по энергетике Николаем Шульгиновым в январе. Предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей. Так, за нарушение запрета на майнинг в регионах, где он введен, гражданам может грозить штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией оборудования, должностным лицам — штраф в размере от 300 до 800 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, юрлицам - штраф от 1 до 2 млн рублей с конфискацией оборудования или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией оборудования.

За майнинг или превышение лимита энергопотребления без включения в соответствующий реестр предусмотрен штраф для граждан от 100 до 150 тысяч рублей.

Должностных лиц, осуществляющих майнинг без соответствующего права, может ждать штраф от 200 до 300 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, индивидуальных предпринимателей — штраф от 300 до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, юрлиц — штраф от 400 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Такие же штрафы предлагается установить за осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры лицами, не имеющим такого права. Кроме того, законопроектом предусмотрены штрафы за повторные правонарушения.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
