Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
67
сегодня, 16:29

В Госдуме назвали создание новой орбитальной станции ключевой задачей «Роскосмоса»

Создание Российской орбитальной станции (РОС) выступает стратегическим приоритетом для отечественной космонавтики, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы (ГД) по экономической политике Максим Топилин.

«Эта программа является одной из ключевых задач, которая стоит перед «Роскосмосом», в ближайшие годы РОС должна прийти на смену МКС. Это тоже рабочие планы, но для этого не потребуется законодательное обеспечение. Это рабочие моменты, это просто программа, по которой работает «Роскосмос», — отметил Топилин.

Депутат также пояснил, что, несмотря на фокус на национальном проекте, Россия продолжает выполнять текущие обязательства на МКС. Рабочие контакты с партнерами, включая Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сохраняются, в том числе по вопросам совместной эксплуатации МКС и реализации программы перекрестных полетов.

Ранее сообщалось, что РОС будет обладать рядом преимуществ перед МКС, включая возможность обзора всей территории России, в том числе Арктической зоны и Северного морского пути, благодаря иному наклонению орбиты.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить