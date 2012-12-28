В Госдуме назвали создание новой орбитальной станции ключевой задачей «Роскосмоса»
«Эта программа является одной из ключевых задач, которая стоит перед «Роскосмосом», в ближайшие годы РОС должна прийти на смену МКС. Это тоже рабочие планы, но для этого не потребуется законодательное обеспечение. Это рабочие моменты, это просто программа, по которой работает «Роскосмос», — отметил Топилин.
Депутат также пояснил, что, несмотря на фокус на национальном проекте, Россия продолжает выполнять текущие обязательства на МКС. Рабочие контакты с партнерами, включая Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сохраняются, в том числе по вопросам совместной эксплуатации МКС и реализации программы перекрестных полетов.
Ранее сообщалось, что РОС будет обладать рядом преимуществ перед МКС, включая возможность обзора всей территории России, в том числе Арктической зоны и Северного морского пути, благодаря иному наклонению орбиты.
