Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В мире
61
вчера, 23:51

В Абу-Даби при перехвате БПЛА пострадала россиянка

Россиянка пострадала при перехвате беспилотника в Абу-Даби, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства России в ОАЭ.

"По поступившей информации, в результате инцидента со сбитым беспилотником в эмирате Абу-Даби пострадала россиянка, проживающая в ОАЭ", - говорится в сообщении в аккаунте посольства в Telegram.

"Её состояние опасений не вызывает. Как удалось уточнить, соотечественница самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где получила необходимую помощь и была в тот же день отпущена домой", - отметило посольство.

Посольство также призвало находящихся в ОАЭ граждан России придерживаться повышенных мер предосторожности и следовать рекомендациям эмиратских властей.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить