вчера, 23:51
В Абу-Даби при перехвате БПЛА пострадала россиянка
"По поступившей информации, в результате инцидента со сбитым беспилотником в эмирате Абу-Даби пострадала россиянка, проживающая в ОАЭ", - говорится в сообщении в аккаунте посольства в Telegram.
"Её состояние опасений не вызывает. Как удалось уточнить, соотечественница самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где получила необходимую помощь и была в тот же день отпущена домой", - отметило посольство.
Посольство также призвало находящихся в ОАЭ граждан России придерживаться повышенных мер предосторожности и следовать рекомендациям эмиратских властей.
