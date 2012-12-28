Рособрнадзор вынес предостережения семи ведущим вузам
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования получили сразу семь российских вузов.
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — отмечается в сообщении службы.
Уточняется, что в список организаций, получивших предостережения, вошли ЧОУ ВО «Институт управления» (ИУ), Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»), Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ), Российский университет кооперации (РУК), Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП), а также Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ), — пишут «Известия».
Рособрнадзор 25 февраля также объявил предостережения семи вузам. Уточнялось, что в списке вузов, в которых были выявлены нарушения, оказались Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств, Институт специальной педагогики и психологии, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Российско-Таджикский (Славянский) университет и Московский государственный университет геодезии и картографии.
