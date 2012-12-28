Жительница Грязинского округа отдала мошенникам почти 800 тысяч рублей, якобы спасая свои данные от хакеров
Женщину обманули, проведя очередную многоходовку.
Перед тем как приехать по названному адресу для исправления ошибки, потерпевшая продиктовала лжесотруднице некий код, необходимый якобы для постановки в электронную очередь. Собраться и выехать на место она не успела, потому что следом позвонила другая мошенница, сообщившая о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги»: по словам звонившей, произошла выгрузка персональных данных, замена финансового номера и регистрация на сайте «Кредитная история» без ведома владелицы аккаунта. Вторая собеседница проинструктировала жертву обратиться в Центробанк, а затем лжесотрудник этого ведомства по телефону велел скачать специальное приложение, через которое поддерживалась дальнейшая связь. Чтобы, якобы, отменить уже совершённые аферистами операции, женщину уговорили оформить кредит и перевести деньги на безопасные реквизиты для аннулирования их действий.
Прибыв в Липецк, она обошла четыре банкомата в разных концах города и внесла почти 800 тысяч рублей на счета аферистов.
Осознав случившееся уже после того, как мошенники получили всю сумму, потерпевшая обратилась в полицию.
Следственный отдел ОМВД России «Грязинский» возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается.
