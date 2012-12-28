Жительница Грязинского округа отдала мошенникам почти 800 тысяч рублей, якобы спасая свои данные от хакеров

Женщину обманули, проведя очередную многоходовку.

Жительнице Грязинского округа позвонила незнакомка, представившаяся инспектором налоговой службы, и потребовала срочно решить вопрос с декларацией за 2025 год, поскольку государственный орган якобы не получил этот документ.Перед тем как приехать по названному адресу для исправления ошибки, потерпевшая продиктовала лжесотруднице некий код, необходимый якобы для постановки в электронную очередь. Собраться и выехать на место она не успела, потому что следом позвонила другая мошенница, сообщившая о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги»: по словам звонившей, произошла выгрузка персональных данных, замена финансового номера и регистрация на сайте «Кредитная история» без ведома владелицы аккаунта. Вторая собеседница проинструктировала жертву обратиться в Центробанк, а затем лжесотрудник этого ведомства по телефону велел скачать специальное приложение, через которое поддерживалась дальнейшая связь. Чтобы, якобы, отменить уже совершённые аферистами операции, женщину уговорили оформить кредит и перевести деньги на безопасные реквизиты для аннулирования их действий.Прибыв в Липецк, она обошла четыре банкомата в разных концах города и внесла почти 800 тысяч рублей на счета аферистов.Осознав случившееся уже после того, как мошенники получили всю сумму, потерпевшая обратилась в полицию.Следственный отдел ОМВД России «Грязинский» возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается.