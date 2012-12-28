Ребенок в детской палате прилег на не заправленную кровать и вызвал возмущение

Несмотря на стоящие рядом заправленные кроватки, пациентка решила, что малыша специально поместили в пустую койку.

В редакцию прислали фото из областной инфекционной больницы. Одна из пациенток сфотографировала через стекло в детской палате ребенка, который лежит на голой деревянной решетке кроватки.Пациентка возмутилась. Но как объяснили медики, на этом фото хорошо видна пустая кроватка с бельем. Именно с этой кроватки маленький пациент перебрался на соседнюю, незанятую и не заправленную, и прилег.К слову, маленький пациент в больнице находится не из-за болезни, он здоров. Ребенка наблюдают медики по направлению социальных служб.