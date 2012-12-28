Происшествия
41
12 минут назад

Жителя Липецкого округа будут судить за попытку поджечь чужой дом коктейлем Молотова

Причиной поджога стал конфликт между знакомыми мужчинами.

В ОМВД России «Липецкий» завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, проживающего в Липецком муниципальном округе. Ему инкриминируют покушение на поджог чужого жилища.

 В дежурную часть полиции 12 июля прошлого года обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный метнул во двор его дома, оформленного на его супругу, бутылку с горючей смесью. В результате этого загорелась входная дверь.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа вместе с сотрудниками уголовного розыска оперативно задержала подозреваемого. Им оказался приятель потерпевшего, который вскоре дал признательные показания. Мужчина пояснил, что решился на поджог из-за личного конфликта с хозяином дома.

Но довести задуманное до конца поджигатель не сумел, поскольку огонь потушили очевидцы происшествия.

Если бы замысел осуществился, владельцу недвижимости мог быть причинён ущерб в размере 3,3 миллиона рублей.

Прокурор Липецкого района уже утвердил обвинительное заключение, и теперь материалы дела переданы в судебный орган для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. На время следствия и до начала судебных заседаний фигурант остаётся под подпиской о невыезде.
поджог
