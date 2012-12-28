Все новости
Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
«Спасательная операция» на дороге обернулась ДТП
Происшествия
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
Общество
В Липецке случился зимний паводок
Общество
Автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП в Тульской области: два человека пострадали
Происшествия
Бывшего руководителя регионального ФКР обвинили в халатности
Происшествия
18-летний липчанин получил семь лет колонии по делу о госизмене
Происшествия
Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка
Общество
Липецкая вечЁрка: город течет, скандальная вечеринка в «Халифе» и гадания о новом мэре
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Общество
ФКР отказался от дорогостоящего утепления стен домов
Общество
Вот так Масленица: заместитель начальника липецкой колонии присвоил девять тонн муки
Происшествия
Одаренным студентам в Липецкой области могут в разы повысить стипендию
Общество
Вы можете себе позволить купить огурцы?
Говорит Липецк
Любовь зла: липчанка приревновала и обматерила сожителя и тот её сильно избил
Происшествия
Депутату Анатолию Емельянову запрещено находится на Соборной
Общество
В книжном шкафу нашли марихуану
Происшествия
В краснинской нарколаборатории произвели почти центнер мефедрона
Происшествия
В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада
Общество
Происшествия
Любовь зла: липчанка приревновала и обматерила сожителя и тот её сильно избил

В больнице женщина провела три недели. Но сначала попыталась выгородить сожителя, сообщив, что упала с лестницы.

Ранее не судимый 45-летний липчанин получил полтора года ограничения свободы за избиение сожительницы. Мужчина выслушал приговор по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт разыгрался вечером 11 июля прошлого года в комнате общежития — на улице Адмирала Макарова,2. До этого пара выпивала.

Женщина приревновала сожителя и обложила его матом. В ответ мужчина сбил её с ног кулаками, а потом дважды пнул в бок. Женщина смогла доползти до двери и позвать на помощь соседа.

Избитую госпитализировали в отделение нейрохирургии горбольницы №4. Там пациентка сначала сообщила, что сама упала с лестницы, но потом всё же обратилась в полицию.

В больнице избитая провела три недели. Липчанке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияния, тупую травму грудной клетки — переломы двух ребер справа со смещением отломков.

В суде мужчина вину признал.
конфликт
побои
Комментарии (3)

Лавстори
30 минут назад
Милые бранятся только тешатся! Совет да любовь!
Магомед
54 минуты назад
Язык мой- враг мой.
Все
57 минут назад
Дело в водке,не пили бы и были бы здоровы.Никого из них не жаль.
