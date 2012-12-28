Любовь зла: липчанка приревновала и обматерила сожителя и тот её сильно избил

В больнице женщина провела три недели. Но сначала попыталась выгородить сожителя, сообщив, что упала с лестницы.

Ранее не судимый 45-летний липчанин получил полтора года ограничения свободы за избиение сожительницы. Мужчина выслушал приговор по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт разыгрался вечером 11 июля прошлого года в комнате общежития — на улице Адмирала Макарова,2. До этого пара выпивала.Женщина приревновала сожителя и обложила его матом. В ответ мужчина сбил её с ног кулаками, а потом дважды пнул в бок. Женщина смогла доползти до двери и позвать на помощь соседа.Избитую госпитализировали в отделение нейрохирургии горбольницы №4. Там пациентка сначала сообщила, что сама упала с лестницы, но потом всё же обратилась в полицию.В больнице избитая провела три недели. Липчанке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияния, тупую травму грудной клетки — переломы двух ребер справа со смещением отломков.В суде мужчина вину признал.