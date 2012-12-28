«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
сегодня, 13:26
Любовь зла: липчанка приревновала и обматерила сожителя и тот её сильно избил
В больнице женщина провела три недели. Но сначала попыталась выгородить сожителя, сообщив, что упала с лестницы.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт разыгрался вечером 11 июля прошлого года в комнате общежития — на улице Адмирала Макарова,2. До этого пара выпивала.
Женщина приревновала сожителя и обложила его матом. В ответ мужчина сбил её с ног кулаками, а потом дважды пнул в бок. Женщина смогла доползти до двери и позвать на помощь соседа.
Избитую госпитализировали в отделение нейрохирургии горбольницы №4. Там пациентка сначала сообщила, что сама упала с лестницы, но потом всё же обратилась в полицию.
В больнице избитая провела три недели. Липчанке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияния, тупую травму грудной клетки — переломы двух ребер справа со смещением отломков.
В суде мужчина вину признал.
