31-летняя липчанка перевела мошенникам «из социального банка» 1,4 миллиона рублей

А в Ельце 73-летняя женщина лишилась 990 тысяч рублей.

31-летняя липчанка с 4 по 13 февраля общалась с «сотрудниками социального банка», которые испугали её уголовной ответственностью за спонсирование запрещённых организаций и перевела мошенникам через банкомат все имеющиеся дома наличные — 1,4 миллиона рублей. Вчера женщина пришла в полицию.По данным областного управления МВД, за последние дни зарегистрированы еще несколько крупных мошенничеств.73-летняя жительница Ельца с 7 по 13 февраля общалась с мошенниками на тему перевода денег на «безопасный счёт» и проверки своего кредитного потенциала. В результате она лишилась 990 000 рублей — деньги ельчанка также перевела через банкомат.75-летняя липчанка с 24 января по 10 февраля общалась с «сотрудниками Росфинмониторинга» и «задекларировала» 500 000 рублей.18-летний грязинец 13 февраля перевёл на «безопасный счёт» 300 000 рублей.Трёх женщин обманули, попросив у них в мессенджере денег взаймы от имени знакомых. 21-летняя липчанка одолжила 6000 рублей, 40-летняя — 10 000 рублей, 19-летняя — 17 000 рублей.В Волово 57-летнему мужчине мошенники позвонили под предлогом замены домофона — в результате он лишился 6000 рублей.А две жительницы Добринки потеряли деньги после перехода по ссылкам. 30-летняя женщина получила ссылку со словами «об аварии», перешла по ней и лишилась 5000 рублей. После того, как по ссылке со словом «авария» перешла 46-летняя женщина, мошенники получили доступ к её банковским данным, и попытались совершить покупки в интернет-магазинах, но это им не удалось.