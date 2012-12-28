Все новости
Происшествия
266
53 минуты назад
3

31-летняя липчанка перевела мошенникам «из социального банка» 1,4 миллиона рублей

А в Ельце 73-летняя женщина лишилась 990 тысяч рублей.

31-летняя липчанка с 4 по 13 февраля общалась с «сотрудниками социального банка», которые испугали её уголовной ответственностью за спонсирование запрещённых организаций и перевела мошенникам через банкомат все имеющиеся дома наличные — 1,4 миллиона рублей. Вчера женщина пришла в полицию.

По данным областного управления МВД, за последние дни зарегистрированы еще несколько крупных мошенничеств.  

73-летняя жительница Ельца с 7 по 13 февраля общалась с мошенниками на тему перевода денег на «безопасный счёт» и проверки своего кредитного потенциала. В результате она лишилась 990 000 рублей — деньги ельчанка также перевела через банкомат.

75-летняя липчанка с 24 января по 10 февраля общалась с «сотрудниками Росфинмониторинга» и «задекларировала» 500 000 рублей.

18-летний грязинец 13 февраля перевёл на «безопасный счёт» 300 000 рублей.

Трёх женщин обманули, попросив у них в мессенджере денег взаймы от имени знакомых. 21-летняя липчанка одолжила 6000 рублей, 40-летняя — 10 000 рублей, 19-летняя — 17 000 рублей.

В Волово 57-летнему мужчине мошенники позвонили под предлогом замены домофона — в результате он лишился 6000 рублей.

А две жительницы Добринки потеряли деньги после перехода по ссылкам. 30-летняя женщина получила ссылку со словами «об аварии», перешла по ней и лишилась 5000 рублей. После того, как по ссылке со словом «авария» перешла 46-летняя женщина, мошенники получили доступ к её банковским данным, и попытались совершить покупки в интернет-магазинах, но это им не удалось.
мошенничество
0
2
3
3
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Учись, зема.
11 минут назад
Мошенник - это виртуоз своего дела. А ты хочешь нахаляву. Так не бывает.
Ответить
Волово
12 минут назад
жжёт!
Ответить
зема
33 минуты назад
мне б какая дура лям перевела чтоб я пил и не работал
Ответить
