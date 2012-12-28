Все новости
Состояние госпитализированных подростков на контроле у министра
Общество
Заметь — беспочвенные слухи всегда сбываться норовят
Неделя 48
Видео аварии на проспекте Победы
Происшествия
Мощная метель может занести область сегодня вечером
Погода в Липецке
В Лев-Толстовском округе рухнул дом
Происшествия
Ледяная глыба рухнула вниз на улице Плеханова
Происшествия
Виновник ДТП на проспекте Победы мчал по дороге без прав
Происшествия
На проспекте Победы водитель «ВАЗа» оседлал сугроб
Происшествия
Из-за перевернувшегося грузовика образовался крупный затор под Ельцом
Происшествия
В Нижнем парке переполнилась река Липовка
Общество
Общество
82
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: снежная каша на улице, православные зумеры, цветы любимым

Нас ждут гастроли кукольного театра из Санкт-Петербурга, просмотр кино и мастер-классы.

Мокрый снег

Температура в Липецке днём около 0 градусов. Возможен сильный снег, местами – мокрый снег, на дорогах снежные заносы.

_DSC164612.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Кувшинова, 2, 3, 5, 5а, 5б, 12а, 12б;
- ул. Полиграфическая, 8а, 10, 12.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

Отключение света

С 09:00 до 12:00 обесточат:

- ул. 3-е Сентября, 4, 6;
- ул. Ильича, 4, 6, 8.

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

С 09:00 до 17:00 отключат электричество:

- ул. Ангарская, 1а;
- ул. Базарная, 1а, 1г, 3/3, 3/7, 3а.
- Чаплыгинское ш.,2;
- с. Ильино;

Пробки

В понедельник на дороги возвращаются заторы.… Чтобы не угодить в ловушку на дороге, не забывайте заглядывать в приложение.


Гастроли

В 13:00 и в 15:00 на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) будут гостить артисты Санкт-Петербургского Большого театра кукол. Для липецких детей и подростков они покажут спектакль «Журавль и цапля» (6+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

Нескучная классика

В 17:00 в зале детской музыкальной школы №5 (ул. Гагарина, 101/2) состоится концерт «Нескучная классика» от ансамбля «Мозаика» (6+).

Программа представляет собой удивительное путешествие сквозь эпохи и жанры, объединяя лучшие образцы русской и зарубежной классики. Музыкальное разнообразие номеров создаст неповторимую атмосферу праздника и вдохновения.

psflH0-EKcBAzJseZk7bO8gI73aS33D9-Falo7x2eOlGerdAN_MiNQHoOEPLq2qjtTvUaofwfPMLkjiQnyR5TXn7.jpg

Фото vk.com/dmshlipetsk

Православные зумеры

В 18:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) устроят показ фильма «Православные зумеры» (12+).

zs6nyzo1y99cn4w1b432dch07ljtz4rw.jpg

Проект при поддержке Синоидального отдела по делам молодёжи Русской Православной Церкви представляет живые примеры такой веры и свидетельствует о том, как молодёжь сегодня открывает для себя путь к Богу.

Кукла своими руками

В 17:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся очередной «Понедельник мастеровой» (12+).

HRjsEKEZ_GGZfHKv-SpfbY_wilKQiGUzWWppv6TZyQhdbQ0ZIOhMCLmOsjhS8a5OOcWxR7dktOc9Fc3Becz-LIEw.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Своими знаниями поделится Людмила Люрис – известный народный мастер России, Заслуженный работник культуры Липецкой области. За 30 лет кропотливых этнографических исследований она собрала бесценный опыт, общаясь с хранительницами древних ремесел. Людмила Юрьевна расскажет о своих встречах с мудрыми бабушками, от которых она переняла секреты создания таких кукол, как столбушек, скрутка и игровые. В конце мастер-класса у вас будет возможность своими руками создать одну из аутентичных кукол села Дёмкино Чаплыгинского района.

Бесплатные занятия по гимнастике

В 11:00 в ФОК «Ссёлки» (ул. Сокольская, 5а) состоится занятие бесплатной группы по гимнастике «Долголетие в движении» (18+).

p57lz7d171kwtf4c0ykfbqe1glwbe4va.jpg

Рекомендовано для людей старше 50 лет. Такие занятия проходят каждую неделю по понедельникам.

Цветы любимым

Прошедший День Святого Валентина праздновали только 15% россиян, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

Без имени.jpg

Правда, цветы своей второй половинке в этот день подарили 30% мужчин. К слову, эта традиция сильнее распространена среди россиян, состоящих в незарегистрированных отношениях - 35%, чем среди состоящих в браке - 25%.

Дорогие липчане! Начинаем в трудах новую рабочую неделю, но не забываем и о новостях. Держать руку на информационном пульсе региона удобно на GOROD48. Мы работаем 24/7 и гарантируем, что с нами вы не упустите ничего важного и полезного. Всего пара минут чтения новостей в паузах на работе обогатят ваш кругозор и сделают весьма информированным человеком. Ждём вас снова и снова!
