Сегодня в Липецке: снежная каша на улице, православные зумеры, цветы любимым

Нас ждут гастроли кукольного театра из Санкт-Петербурга, просмотр кино и мастер-классы.

Температура в Липецке днём около 0 градусов. Возможен сильный снег, местами – мокрый снег, на дорогах снежные заносы.









- ул. Полиграфическая, 8а, 10, 12.









- ул. Ильича, 4, 6, 8.













Гастроли

В 13:00 и в 15:00 на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) будут гостить артисты Санкт-Петербургского Большого театра кукол. Для липецких детей и подростков они покажут спектакль «Журавль и цапля» (6+).









В 17:00 в зале детской музыкальной школы №5 (ул. Гагарина, 101/2) состоится концерт «Нескучная классика» от ансамбля «Мозаика» (6+).













В 18:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) устроят показ фильма «Православные зумеры» (12+).









В 11:00 в ФОК «Ссёлки» (ул. Сокольская, 5а) состоится занятие бесплатной группы по гимнастике «Долголетие в движении» (18+).









Прошедший День Святого Валентина праздновали только 15% россиян, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Кувшинова, 2, 3, 5, 5а, 5б, 12а, 12б;С 09:00 до 12:00 обесточат:- ул. 3-е Сентября, 4, 6;С 09:00 до 17:00 отключат электричество:- ул. Ангарская, 1а;- ул. Базарная, 1а, 1г, 3/3, 3/7, 3а.- Чаплыгинское ш.,2;- с. Ильино;В понедельник на дороги возвращаются заторы.… Чтобы не угодить в ловушку на дороге, не забывайте заглядывать в приложение.Программа представляет собой удивительное путешествие сквозь эпохи и жанры, объединяя лучшие образцы русской и зарубежной классики. Музыкальное разнообразие номеров создаст неповторимую атмосферу праздника и вдохновения.Проект при поддержке Синоидального отдела по делам молодёжи Русской Православной Церкви представляет живые примеры такой веры и свидетельствует о том, как молодёжь сегодня открывает для себя путь к Богу.В 17:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся очередной «Понедельник мастеровой»Своими знаниями поделится Людмила Люрис – известный народный мастер России, Заслуженный работник культуры Липецкой области. За 30 лет кропотливых этнографических исследований она собрала бесценный опыт, общаясь с хранительницами древних ремесел. Людмила Юрьевна расскажет о своих встречах с мудрыми бабушками, от которых она переняла секреты создания таких кукол, как столбушек, скрутка и игровые. В конце мастер-класса у вас будет возможность своими руками создать одну из аутентичных кукол села Дёмкино Чаплыгинского района.Рекомендовано для людей старше 50 лет. Такие занятия проходят каждую неделю по понедельникам.Правда, цветы своей второй половинке в этот день подарили 30% мужчин. К слову, эта традиция сильнее распространена среди россиян, состоящих в незарегистрированных отношениях - 35%, чем среди состоящих в браке - 25%.