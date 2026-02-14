В России
Ребенка насмерть завалило снегом возле катка
Десятки человек бросились откапывать детей после обрушения на них снега с крыши навеса у катка в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа. Видео с места происшествия опубликовала Baza в Telegram. На кадрах видно не менее 20 россиян с лопатами, которые пытаются разгрести завалы. Еще десятки очевидцев собрались вокруг места происшествия. Судя по записи, навес хоккейного корта, с которого сошел снег, имеет округлую форму.
По данным ведомства, смертельные травмы получил подросток 2013 года рождения, еще одного ребенка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Как сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, всего под снегом оказались пятеро несовершеннолетних. Троих без травм и повреждений доставили домой. «На месте работают правоохранительные органы — они дадут правовую оценку произошедшему», — написал чиновник.
