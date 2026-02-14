Все новости
От ночного клуба на Советской госпитализированы несколько подростков
Происшествия
Будущим мэром Липецка в сети назвали Давида Тодуа
Общество
У ночного клуба на Советской произошла драка
Происшествия
Заметь — беспочвенные слухи всегда сбываться норовят
Неделя 48
40-летний учитель физкультуры из Станового выиграл «Лыжню России» в четвёртый раз
Спорт
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Состояние госпитализированных подростков на контроле у министра
Общество
Атлантический циклон удерживает в Липецкой области теплую и дождливую погоду
Погода в Липецке
МЧС предупредило липчан о мокром снеге и налипании на провода и деревья
Общество
Житель Усмани вооружился до зубов
Происшествия
В России
21
16 минут назад

Ребенка насмерть завалило снегом возле катка

В городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа группу детей завалило снегом возле катка, одного из них не спасли. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Следственный комитет Югры в Telegram.

Десятки человек бросились откапывать детей после обрушения на них снега с крыши навеса у катка в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа. Видео с места происшествия опубликовала Baza в Telegram. На кадрах видно не менее 20 россиян с лопатами, которые пытаются разгрести завалы. Еще десятки очевидцев собрались вокруг места происшествия. Судя по записи, навес хоккейного корта, с которого сошел снег, имеет округлую форму.

По данным ведомства, смертельные травмы получил подросток 2013 года рождения, еще одного ребенка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Как сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, всего под снегом оказались пятеро несовершеннолетних. Троих без травм и повреждений доставили домой. «На месте работают правоохранительные органы — они дадут правовую оценку произошедшему», — написал чиновник.
Комментарии

