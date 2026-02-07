Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Россияне массово отравились в Таиланде
Россияне приехали в один из отелей Пхукета. Как рассказала одна из пострадавших, жительница Воронежа, среди путешественников в ее группе шесть человек пожаловались на признаки отравления. Позже сама женщина и ее знакомые заметили у себя симптомы.
Спустя непродолжительное время тошнота, диарея и рвота наблюдались у пятилетнего ребенка, его матери и еще нескольких человек.
Всего на недомогание пожаловались минимум 19 россиян, заехавших в один отель. По их словам, болезнь протекает «тяжело и долго». Отдыхающие полагают, что источником заражения могла стать вода из местного водопровода.
