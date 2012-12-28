«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
26 минут назад
Власти лишат регионы возможности зарабатывать на льготных кредитах
Регионы больше не смогут зарабатывать на льготных инфраструктурных кредитах. Такие поправки в проект постановления правительства подготовило Министерство финансов РФ (Минфин РФ), с документом ознакомились «Известия».
В настоящее время у субъектов есть соблазн подержать деньги подольше, отметила и начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова. Из-за этого строительство инфраструктурных проектов может искусственно затягиваться, что приводит к срыву сроков. Поправки же отменяют эту лазейку, стимулов просто держать деньги не останется, добавила эксперт.
При этом регионы лишатся одного из инструментов управления своей ликвидностью, указал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. По его мнению, это способно усугубить их финансовые трудности.
Ранее Счетная палата нашла нарушения при выполнении инфраструктурных проектов во всех семи проверенных ею регионах. Аудиторы предложили предусмотреть ответственность для субъектов за невыполнение плановых показателей.
