Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
По Стаханова снова течет коммунальная река
Общество
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти
Экономика
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
Безработных фиктивно обучали профессии тракториста
Происшествия
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
Дом на улице 50 лет НЛМК залило кипятком
Общество
Липецких молодых учёных интересует, как попасть в команду губернатора
Общество
На улице 8 Марта ехавшая устранять утечку машина провалилась в асфальт
Общество
Застолье друзей переросло в поножовщину: дело направлено в суд
Происшествия
Лишённый водительских прав липчанин попал в пьяное ДТП
Происшествия
В России
26
26 минут назад

Власти лишат регионы возможности зарабатывать на льготных кредитах

Регионы больше не смогут зарабатывать на льготных инфраструктурных кредитах. Такие поправки в проект постановления правительства подготовило Министерство финансов РФ (Минфин РФ), с документом ознакомились «Известия».

В настоящее время федеральный центр дает субъекту РФ дешевый кредит на стройку разных объектов. Пока регион не потратил деньги, они находятся на счете. Казначейство начисляет на этот остаток доход (как проценты по вкладу), сказал управляющий партнер юридической фирмы BBNP, член московского отделения «Деловой России» Максим Барашев. Теперь же находиться на счете средства смогут, но приносить пассивный доход в казну региона больше не будут.

В настоящее время у субъектов есть соблазн подержать деньги подольше, отметила и начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова. Из-за этого строительство инфраструктурных проектов может искусственно затягиваться, что приводит к срыву сроков. Поправки же отменяют эту лазейку, стимулов просто держать деньги не останется, добавила эксперт.

При этом регионы лишатся одного из инструментов управления своей ликвидностью, указал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. По его мнению, это способно усугубить их финансовые трудности.

Ранее Счетная палата нашла нарушения при выполнении инфраструктурных проектов во всех семи проверенных ею регионах. Аудиторы предложили предусмотреть ответственность для субъектов за невыполнение плановых показателей.
