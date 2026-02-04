Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
284
33 минуты назад
2
На улице Зои Космодемьянской стало неаппетитно — горел киоск фастфуда
Пожар произошел утром 4 февраля.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, киоск тушили два отделения пожарной охраны. Однако пламя успело повредить оборудование и отделку киоска на пяти квадратных метрах.
Причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке.
0
1
0
2
1
Комментарии (2)