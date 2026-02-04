На улице Зои Космодемьянской стало неаппетитно — горел киоск фастфуда

Пожар произошел утром 4 февраля.

Утром 4 февраля в Липецке на улице Зои Космодемьянской, 18 корпус 1 горел киоск быстрого питания «Русский аппетит».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, киоск тушили два отделения пожарной охраны. Однако пламя успело повредить оборудование и отделку киоска на пяти квадратных метрах.Причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке.