Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Здоровье
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
После пропусков в дни свободного посещения школ справка от врача не нужна
Общество
38-летняя женщина повторно попалась на пьяной езде: у неё арестовали «Митсубиси»
Происшествия
Во все дома на Манеже вернули тепло
Общество
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
30-летний мужчина разбил окно в центре культуры и досуга и украл ноутбук
Происшествия
На улице Зои Космодемьянской стало неаппетитно — горел киоск фастфуда
Происшествия
Юный липчанин задержан в Волгограде по подозрению в помощи мошенникам
Происшествия
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Происшествия
51-летнюю женщину освободили от кольца спасатели
Общество
Происшествия
284
33 минуты назад
2

На улице Зои Космодемьянской стало неаппетитно — горел киоск фастфуда

Пожар произошел утром 4 февраля.

Утром 4 февраля в Липецке на улице Зои Космодемьянской, 18 корпус 1 горел киоск быстрого питания «Русский аппетит».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, киоск тушили два отделения пожарной охраны. Однако пламя успело повредить оборудование и  отделку киоска на пяти квадратных метрах.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке.

Комментарии (2)

Леша
5 минут назад
Вообще не жалко, там сейчас такое низкое качество и такие высокие цены. Раньше блюда были вкусными киоски пользовались большим спросом и работали 24 часа, но с такими ценами зачастую они просто закрыты ночью, их количество уменьшается лучше шаурму взять чем маленький бургер из жил за те же деньги.
житель
14 минут назад
огнетушитель был, инструктаж проводился?
